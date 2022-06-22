Gaziantep’te asfalt çalışmalarında yoğun tempo

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte şehir merkezi ve kırsal bölgelerde sıcak asfalt ile sathi kaplama asfalt yapımı, bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Şehir merkezi ve kırsal mahallelerde planlanan yol yapım faaliyetleri büyük oranda tamamlanırken Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2022 yılı ilk 6 ayında toplamda 30 kilometrelik yeni sıcak asfalt çalışması yaptı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Gaziantep şehir merkezinde yılın ilk yarısında Fevzi Çakmak Bulvarı, Durdu Yetkin Şekerci Bulvarı, Milli Egemenlik Bulvarı, Ali Nadi Ünler Bulvarı ile Dumlupınar Mahallesi 150 Nolu Cadde, Geylani Mahallesi 20 Nolu Cadde, Seyrantepe Mahallesi Nihat Özdemir Cadde, İbrahimli Mahallesi 94 Nolu Cadde ve Mücahitler Mahallesi 9 Nolu Cadde üzerinde toplamda 9 noktada, 10 bin 200 metre sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.

Kırsal mahallelerde ise Kumruhamurkesen, Pancarlı ve Kapcağız ile Kilis ili ana yol güzergahında 5 bin 300 metre, Suboğazı, Kozluyazı, Tuğlu Kırsal Mahalleleri ile Tokdemir Kavşağı güzergahı arasında 12 bin metre sıcak asfalt yapıldı.

Araban ilçesinde bulunan ve ilçe merkezi için önem arz eden Gaziantep Caddesi, Akbudak Caddesi ve Besni Caddesi güzergahında Büyükşehir ekipleri 2 bin 500 metre sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Kırsal mahallelerde sathi kaplamalar tamamlanıyor

Kırsal mahalleleri ana yollara ve birbirine bağlayan yollarda ise yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, yenilemeler aracılığıyla bölge çiftçisinin tarımsal faaliyetlerinin de ulaşım şartlarından etkilenmesinin önüne geçiyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde yol kenarlarında yetişen ürünler toz taşınımından korunurken, konforlu bir yolculuk için sathi kaplama çalışmalarını aralıksız sürüyor. Çalışmalarda 2022 yılının ilk 6 ayında toplam 25.5 kilometrelik sathi kaplama asfalt tamamlanırken 61.2 kilometrelik yol bölümünde ise çalışmalar sürüyor.