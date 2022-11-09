Gaziantep’te aranan 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep’te polis ekiplerin yaptığı denetimlerde 3’ü araması bulunanşahıs olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Maarif Kavşağı, Suburcu, Karagöz Caddeleri, Ünaldı, Tekstilkent, Bozoklar Mahalleleri ve Demokrasi Meydanında şüpheli şahıs ve araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan denetimlerde 101 araç denetlenirken, 350 şahıs kontrol edildi. Araç

armalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3’ü aranması bulunan şahıs olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.