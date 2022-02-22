Gaziantep’te antik kentler çalıştayı düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde Gazi şehirdeki 6 antik kentin turizm potansiyelinin artırılması amacıyla yapılacakların yol haritasını belirleyecek çalıştay düzenlendi. Başkan Şahin, yeni yapılacak çalışmalar için “Biz hazırız” mesajını verdi.

6 antik kenti sınırları içinde barındıran nadir şehirlerden olan Gazi şehrin turizm potansiyelini arttırmak amacıyla kurum temsilcileri ve kazı başkanlarıyla düzenlenen çalıştayda, alan yönetimi, literatür taramaları, kurumlar arası iş birliği gibi birçok konuda yapılan çalışmalarda gelinen son durum değerlendirildi.

Çalıştaya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve diğer kurum temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, antik kentlerin, turizm potansiyelini arttırmaya yönelik yapılabilecek yeni çalışmalar hakkında görüş bildirerek, kurumlar arası iş birliği üzerinde durdu. Yeni projeler için önerilerde bulunuldu. Antik kentlerde yapılan arkeolojik çalışmaların başındaki kazı başkanları, son bulguları katılımcılarla paylaştı.

Şahin: “Dünya ile rekabet etme gücünü yakalama” vizyonumuz var”

Ömer Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantının şehrin geleceği, kültürü için çok önemli bir çalışma olduğunu belirten Fatma Şahin, “Marka şehir, marka insanlarla birlikte oluşmaktadır. Bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemiz, yetişmiş insan gücümüzdür. Bu masada bugün bu var. Hem yerel kalkınma da hem kültür hayatında hem sivil toplum anlayışıyla hem odalarımıza yetişmiş insan gücümüz var. Bu bakımdan bugün alacağımız kararlar, yapacağımız çalışmalar yeni dönemin başlangıcı olacak. Bir model var ‘Gaziantep Modeli’, hep birlikte iş yapma modeli. Herkesin neyi varsa ortaya koyma, bir imece modeli. Hızla yeni hayallerimiz, yeni hedeflerimiz var. Çok güzel bir söz var ‘Sen istersen o bir hayal değildir’. Biz güvenli bir limanız. Bu şehrin 2 milyon çocuğunu geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bu şehrin sanayisini yüksek teknolojiye geçirmek istiyoruz. Hem bir taraftan şehrin ticari hayatı ile ilgili yeni çalışmalar yapıyoruz. Turizm, ticaret demek. Biz tesisleşmeyi tamamladık. Artık tanıtımı yapmak istiyoruz. Özellikle Yesemek, Dülük elimizde büyük bir hazine. Zeugma’da geldiğimiz noktayı daha yukarı taşımak istiyoruz. Fırat Nehri ile ilgili bir hayalim var. Sualtı Arkeoloji Enstitüsü oluşturmak. Biz bunu başarabilirsek, gelen turistlere balıkların içerisinde Roma dönemini izletme fırsatı sağlayacağız. Turizm faaliyetlerinin geliştirilmesiyle burada hiçbir olumsuz olay yaşanmaz. Bizim bir vizyonumuz var. ‘Dünya ile rekabet etme gücünü yakalamak.’ Bu açılışla birlikte kazı başkanlarımızla yeni hedefler belirleyeceğiz” diye konuştu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise konuşmasında Gaziantep için belirlenecek yol haritasına dair projeleri ile nasıl destek verebileceklerine dair görüşlerini belirtti.