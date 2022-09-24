Gaziantep’te Akıllı Şehir ve Koordinasyon Merkezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akıllı Şehir Veri Koordinasyon Merkezi törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin iş akışını ve koordinasyonunu hızlandırmanın yanı sıra Gazi şehirli vatandaşların talep, istek ve şikayetlerini de analiz ederek ilgili alanlara iletecek “Akıllı Şehircilik Veri Koordinasyon Merkezi” projesi ile Gaziantep, Kore Arazi, Altyapı Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) tarafından yürütülen “K-City Network, Global Akıllı Şehirler İş birliği Programında” dünyada seçilen 16 şehirden birisi olmayı başardı. Proje merkezi, hem Kore Hükümeti Bakanlığı MOLIT tarafından hem de yurt içi İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan hibeler ile finanse edilerek, gerekli fiber altyapı çalışmaları, donanım teminleri, yazılım kurulumları ve personel eğitimleri tamamlandıktan sonra hizmete hazır hale getirildi. Merkez, Büyükşehir’in veri üreten önemli alanlarını tek bir çatı altında toplayıp üretilen verilerin yapay zeka destekli analizini elde ederek şehir için en uygun hizmetlerin sunulmasını sağlayacak.

Koordinasyon merkezi ilk etapta, güvenlik, fen işleri, itfaiye, zabıta, trafik sinyalizasyon, GİKOM (Gaziantep İletişim Koordinasyon Merkezi) ve kent estetiği gibi alanlarda aktif hizmet vermeye başladı.

’’Gaziantep akıllı şehir yönetiminin temelini oluşturuyor’’

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, artık verilerin en değerli şeyler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Çok klişe bir söz var. Ama zaman zaman ben de kullanıyorum. Günümüzün petrolü veridir. Gerçekten şu anda hangi işi yaparsanız yapın veriye ihtiyacınız var. Eski kara düzen yöntemler artık kalmadı. Yaptığınız işi sonuca ulaştırarak verim alabilmeniz için veriden azami faydalanmanız gerekiyor. İşte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de akıllı belediyecilik, akıllı şehir yönetiminin temelini oluşturuyor. Bu şehrin her tarafından gelen verilerin burada depolanması ve depolanan verilerin gerekli teknolojilerle değere dönüştürüldüğü bir merkezi Gaziantep Büyükşehir, şehrimize kazandırdı. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak buraya destek vermeye çalıştık.”

Diğer belediyelere örnek olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu merkezde akıllı şehirciliğin en güzel uygulamalarını hayata geçireceğini kaydeden Varank, “Şehir trafiğinin doğru yönetiminden tutun da, şoförlerin denetlemesine, yoğunluğun doğru şekilde yönetilmesine kadar bütün uygulamalar buradan yönetilecek. Tabi, bu işleri yapabilmek için vizyoner olmak lazım. Bu işleri yapabilmek için dünyayı takip etmek lazım. İşte Fatma Şahin başkanımız da hem dünyayı takip ediyor hem de uluslararası fonlardan nasıl faydalanılabilir bunun da en güzel örneğini burada uyguluyor. Bu merkez ile Gaziantep Büyükşehir diğer belediyelere de örnek olacak’’ şeklinde konuştu.

Türkiye’de maalesef gönül belediyeciliğinden mahrum kalmış belediyelerin olduğunu ifade eden Varank, “Ben zaman zaman bu örneği veriyorum. Eğer insana dokunan belediyeciliği görmek isteyen varsa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e bakabilirler. İstanbul’u, İzmir’i, Ankara’yı toplasanız bir Fatma Şahin etmez’’ diye konuştu.