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Gaziantep’te 9 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
GAZİANTEP EMNİYETİ ARACA GİZLENMİŞ 9 KİLOGRAM UYUŞTURUCUYU ELE GEÇİRDİ
GAZİANTEP 05.10.2020, 10:08
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başka bir ilden Gaziantep’e giriş yapmakta olan bir araçta yaptıkları aramalarla 9 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Gaziantep Doğu Otoban girişinde durdurulan araçta marşpiyellerinin arasında gizlenmiş halde 14 paket halinde 9 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Olayla ilgili yasal işlem devam ediyor.
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