Gaziantep’te 88 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep polisi bir araçta yaptığı aramada 88 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce Şehitkamil ilçesinde bir araçta arama yaptı. Ekipler aramada 88 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.