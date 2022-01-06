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Gaziantep’te 8,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep’te polis ekipleri bir ikamete yaptığı operasyonda 8,5 kilo metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
GAZİANTEP 06.01.2022, 10:03
Gaziantep’te polis ekipleri bir ikamete yaptığı operasyonda 8,5 kilo metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sonucu Şehitkamil ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenlendi. Ekipler, ikamette yaptıkları aramalarda 8 kilo 500 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.