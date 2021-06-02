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Gaziantep’te 8 bin 487 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 8 bin 487 paket sigara ele geçirildi.

GAZİANTEP 02.06.2021, 15:10
Gaziantep’te 8 bin 487 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 8 bin 487 paket sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesinde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 8 bin 487 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
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