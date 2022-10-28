Gaziantep’te 722 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep’te, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinden 722 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon yaptı. Operasyon çerçevesinde, Selahattin Eyyubi Mahallesi Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramalarda 722 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.