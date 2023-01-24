Gaziantep’te 70 bin lise öğrencisine 1200 TL’lik destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında, üniversite sınavına hazırlanan ve Gaziantep sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine yapacağı yıllık bin 200 lira maddi desteğin ikinci dönem başvuruları, 24 Ocak-23 Şubat 2023 tarihinde alınacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu destekten 70 bin lise öğrenci faydalanacak. Başvurular, aileler tarafından ‘Kadın Dostu Kent Gaziantep’ mobil uygulamasından 23 Şubat tarihine kadar yapılabilecek. Maddi destek sağlanacak öğrencilerin tespiti İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılarak Büyükşehir Belediyesi’ne iletilecek.

Bir önceki dönem annelerin “Kadın Dostu Kent Gaziantep” mobil uygulaması ile yaptığı başvuru ile ilk dönem 600 lira eğitim yardımıyla birlikte bu dönemde de 600 lira ile toplamda bin 200 lira maddi destek sağlanacak. Maddi destekler başvuru sonrası değerlendirilip annelerin banka hesaplarına yatırılmaya başlayacak.