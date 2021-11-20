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Gaziantep’te 5 uyuşturucu satıcısı yakalandı
Gaziantep’te emniyet müdürlüğü görevlileri 2 kilo 400 gram bonzai ve 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
GAZİANTEP 20.11.2021, 12:24
Gaziantep’te emniyet müdürlüğü görevlileri 2 kilo 400 gram bonzai ve 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kilo 400 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken olayla ilgili 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.