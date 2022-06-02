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Gaziantep’te 5 milyon 460 bin boş makaron ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 5 milyon 460 bin makaron ile 14 bin adet sigara filtresi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİANTEP 02.06.2022, 16:28
Gaziantep’te 5 milyon 460 bin boş makaron ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 5 milyon 460 bin makaron ile 14 bin adet sigara filtresi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı makaron ile sigara filtresi operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sırasında yapılan aramalarda gümrük kaçağı 5 milyon 460 bin makaron ile 14 bin adet gümrük kaçağı sigara filtresi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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