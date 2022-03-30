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Gaziantep’te 5 kilo 700 gram esrar ele geçriidli
Gaziantep’te narkotik polisi 3 ikamette düzenlediği operasyonda 5 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.
GAZİANTEP 30.03.2022, 10:04
Gaziantep’te narkotik polisi 3 ikamette düzenlediği operasyonda 5 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde 3 ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda toplam 5 kilo 700 gram esrar, 2 adet elektronik terazi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 11 kişi gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.