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Gaziantep’te 47 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı
Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen istihbaratlar doğrultusunda
GAZİANTEP 15.09.2022, 10:19
Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince elde edilen istihbaratlar doğrultusunda
96.bin adet makaron,3.190 bin adet gümrük kaçağı sigara,287 litre dökme alkol,181 şişe alkol,42.5 kilogram kıyılmış açık tütün,30 litre etil alkol,23 adet sigara dolum makinası,13 adet gümrük kaçağı cep telefonu,9 adet sahte para,25 adet tabanca, 29 adet şarjör ve 99 adet fişek ele geçirildi Ayrıca 47 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.
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