banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Biontech aşısı, aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Biontech aşısı, aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
banner486

Gaziantep’te 417 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te, bir tırda yapılan aramalarda 417 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

GAZİANTEP 08.06.2021, 17:33
Gaziantep’te 417 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te, bir tırda yapılan aramalarda 417 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda şüphe üzerine 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tır durduruldu. Durdurulan tırda yapılan kontrollerde 417 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan İ.G. isimli şüpheli yasal işlemlere başlandığı belirtildi.
Yorumlar (0)
banner422
23°
açık