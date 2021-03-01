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Gaziantep’te 330 adet karaçam ağacı toprakla buluştu

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Aydınlar mahallesinde oluşturulan ağaçlandırma alanında 330 adet yetişkin kara çam ağacı toprakla buluşturuldu.

GAZİANTEP 01.03.2021, 15:46
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Gaziantep’te 330 adet karaçam ağacı toprakla buluştu

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Aydınlar mahallesinde oluşturulan ağaçlandırma alanında 330 adet yetişkin kara çam ağacı toprakla buluşturuldu.

“Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller” projesi kapsamında gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğinin 8. etap çalışmaları Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Borsası iş birliğiyle Şehitkamil ilçesine bağlı Aydınlar mahallesinde hayata kazandırıldı. Yetişkin 330 adet karaçam ağacı düzenlenen törenin ardından toprakla buluşturuldu.

Ağaç dikme törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve GTB Meclis Üyeleri katıldı.

Törenin açılışında konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması, ormansızlaşma ve doğal kaynakların tükenmesinin yaşanan küresel sorunların başında geldiğini ifade etti.

Doğanın en fazla tahribat gördüğü günümüz dünyasında sürdürülebilir bir hayat ve sürdürülebilir bir ekonominin ancak sürdürülebilir bir çevreyle mümkün olduğuna dikkat çeken Akıncı, bu bağlamda yapılan ağaçlandırma etkinliklerinin gelecek adına hayati önem taşıdığını söyledi.

Ormanları insanların evi yapmak yerine, insanların yaşam yerlerine ormanı veya ağacı getirebilmenin en büyük marifet olduğunu kaydeden Akıncı, “Bizler ağacı bir yaşam kaynağı olarak gören, ‘Yaş kesen baş keser’ diyen kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Nasıl ki bizler bir ağaç misali bu cennet vatanın topraklarında kök salıp, filiz verdikse. Bugün toprakla buluşturacağımız bu ağaçlar da gelecek nesillerimiz için toprağa kök salıp, birer yaşam kaynağı oluşturacaklar” dedi.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da yaptığı konuşmada, ağaç dikmenin ve yaşanabilir bir çevrenin önemine dikkat çekti. Tiryakioğlu, “Bugün belki bir fabrikanın veya üretim tesisinin temelini atmıyoruz ama geleceğimiz adına, dünya adına yapılabilecek en güzel ve en hayırlı işlerden birini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Dünyada yaşanan ekolojik değişim ve gelişim sürecinin doğanın önemini ve vazgeçilmezliğini somut örneklerle ortaya koyduğuna işaret eden Tiryakioğlu, “Yaşlı dünyamız insan eliyle her geçen gün biraz daha kirlenmekte ve yaşam döngüsünü yavaş yavaş kaybetmekte. Özellikle kentsel alanlardaki artan hava kirliliği, iklim değişikliği ve şehirleşme baskısı bu değişimi olumsuz yönde etkilemekte. Şehirlerde artan yoğun nüfus baskısı ve bu baskıya paralel gelişen diğer olumsuz faktörler çevre kirliğini artırmakta, kişi başına düşen yeşil alan miktarını azaltmakta ve daha da acısı bizler gibi yeşile düşkün bir milletin doğa özlemini artırmakta. İşte tüm bu olumsuzlukları küresel manada iliklerimize kadar yaşadığımız bir dönemde Büyükşehir Belediyemizin ve Gaziantep Valiliğimizin hayata kazandırdığı bu ağaçlandırma çalışması hakikaten çok büyük önem ve değer taşımakta” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise Vali Gül’ün 27 milyon fidan sözünü emir telaki ettiklerini, belediyecilikte yapılan binaların yanında yeşili desteklemek açısından bu gibi faaliyetleri desteklediğini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep’te 27 milyon hedefinin gerçekleşmesi ile kişi başına düşen yeşil alanın artarak, toprağın hakkının verilmiş olacağını dile getirdi.

Doğan her çocuğa karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Şahin, “Birçok fidan dikiliyor ama bu projenin bir diğer önemi şu ki yetişmiş ağaçlar toprakla buluşuyor. Ben sabırsız bir başkanım, bekleyemiyoruz. Bu ağaçların gölgesinde beraber oturalım, sahre kültürümüz var insanlar yemeklerini yesin, aile birliği bizler için çok önemli. Şehri yeşile boyamak için bu proje çok önemli. Bunun sonunda iki seçenek var. Ya dünyayı cennete ya da cehenneme döndüreceğiz. Dünyayı cennete döndürmek elimizde. Yaşatan ve öldürenler dünyasında biz yaşatacağız. Kötüler dünyasında iyilerin kazandığını ispatlayacağız. Bugün 3 imza daha atıyoruz. Tabipler odasıyla imza atacağız ve sağlıkçılarımızın vefasına ve gayretine bakarsanız en güzel ormanı onlar için dikmek lazım. Doğan her çocuğa karşı dünyayı cennet etme sorumluluğumuz var. Bunu yüreğinizde hissettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül de ağaç dikme töreninde yaptığı konuşmada 27 milyon fidanın bir anda dikilmeyeceğini belirterek zaman içerisinde bu rakama ulaşılabileceğini söyledi.

Vali Gül “Geçen sene 4 milyon ağaç toprakla buluştu. Bu sene 4 milyon ağacın da üstüne çıkacağız. Orman İşletme Müdürlüğü’nün diktiği küçük fidanların yanında belediyelerim 8-10 yıllık büyük ağaçları dikiyorlar. Zamanı satın alıyorlar. El ele vererek Gaziantep’te yaşayan 7’den 70’e herkes bu sorumluluğun içinde olacak” diye konuştu.
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