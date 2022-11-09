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Gaziantep’te 33 motosiklet trafikten men edildi.
Gaziantep’te trafik polisleri yaptığı denetimlerde 829 motosiklet denetlendi.
GAZİANTEP 09.11.2022, 11:40
Gaziantep’te trafik polisleri yaptığı denetimlerde 829 motosiklet denetlendi.
Gaziantep’te Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü motosiklet sürücülerine yönelik 829 motosiklet denetlendi. Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 412 motosiklet ve sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 33 motosiklet trafikten men edildi.