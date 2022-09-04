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Gaziantep’te 33 ekip ve 116 personel ile trafik denetimi
Gaziantep’te 33 ekip ve 116 personelle trafik denetimi gerçekleştirildi.
GAZİANTEP 04.09.2022, 10:49
Gaziantep’te 33 ekip ve 116 personelle trafik denetimi gerçekleştirildi.
Gaziantep’te huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla tarihinde Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 33 ekip ve 116 personelin katılımıyla yapılan uygulamada bin 485 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Yapılan denetimlerde 547 araç kontrol edilirken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 55 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 9 araç trafikten men edildi.
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|4
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|3
|3
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|2
|3
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|4
|3
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|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
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|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|5
|10
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
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|6
|8
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|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
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|6
|7
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|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
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|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|4
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|7
|9. Osasuna
|3
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Espanyol
|3
|1
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|3
|1
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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