Gaziantep’te 33 ekip ve 116 personel ile trafik denetimi

Gaziantep’te 33 ekip ve 116 personelle trafik denetimi gerçekleştirildi.

Gaziantep’te huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla tarihinde Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 33 ekip ve 116 personelin katılımıyla yapılan uygulamada bin 485 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Yapılan denetimlerde 547 araç kontrol edilirken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 55 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 9 araç trafikten men edildi.