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Gaziantep’te 31 litre kaçak alkol ele geçirildi
Gaziantep’te, kaçak alkol üretimi yapıldığı tespit edilen bir ev ve bir iş yerine operasyon yapıldı. Operasyonda 31 litre kaçak alkol ve 1 adet kumar makinesi ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP 23.02.2021, 13:45
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Gaziantep’te, kaçak alkol üretimi yapıldığı tespit edilen bir ev ve bir iş yerine operasyon yapıldı. Operasyonda 31 litre kaçak alkol ve 1 adet kumar makinesi ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karayılan Mahallesi’nde kaçak alkol üretildiği tespit edilen bir ev ve bir iş yerine operasyon yaptı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 31 litre kaçak alkol ve 1 adet kumar makinesi ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.