Gaziantep’te 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı 30 kilogram nargile tütünü ile 38 bin 400 adet boş makaron ve 15 bin 800 adet dolu makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde bir iş yerine operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda gümrük kaçağı 38 bin 400 adet boş makaron, 15 bin 800 adet dolu makaron ve 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.