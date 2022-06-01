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Gaziantep’te 3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri sempozyumu tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ile Marmara Üniversitesi iş birliğinde “Yerel Yönetimlerde Çocuk Kütüphaneleri” temasıyla düzenlenen 3’üncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu tamamlandı.

GAZİANTEP 01.06.2022, 13:28
Gaziantep’te 3. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri sempozyumu tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ile Marmara Üniversitesi iş birliğinde “Yerel Yönetimlerde Çocuk Kütüphaneleri” temasıyla düzenlenen 3’üncü Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu tamamlandı.

Ulusal ve uluslararası akademisyenler, meslek uzmanları ve kütüphanecilerin 171 bildiri ile başvurduğu sempozyuma 69 bildiri, 38 poster kabul edildi. 3 gün süren sempozyumda 59 ayrı şehir 6 ayrı ülkeden içlerinde kurum, eğitimci, kütüphaneci, idari personel, çocuk gelişimi uzmanları ve ilgili bölüm öğrencilerinden oluşan toplamda bin 284 kişi katılım sağladı.

Sempozyumda yerel yönetim kütüphanelerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı, mekân özellikleri, okul öncesi dönem, görev yapan kütüphanecilerin yetkinlikleri, nitelikli hizmet sunumu, nitelikli koleksiyon oluşturma, bilgi okuryazarlığı çalışmaları gibi ana başlıklar konusunun uzmanları tarafından çalışıldı.

Sunumları gerçekleşen akademik çalışmalar içerisinde birçok proje de yer aldı. Sempozyumda toplanan bu veriler kitapçık haline getirilerek Türkiye’de arşivlerde kullanılmak üzere dağıtılacak.

Büyükşehir’in Çocuk Kütüphaneleri İyi Uygulama Olarak İncelendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkiye’ye örnek nitelikteki çocuk kütüphanelerinin ziyaretleri ve iyi uygulama örnekleri de sempozyum süreci içinde katılımcılar tarafından yerinde uygulamalı olarak takip edildi.

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