banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Tarım ve orman bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin açıklama
Tarım ve orman bakanlığı'ndan et fiyatlarına ilişkin açıklama
Balık tezgahlarında balık az, çeşit çok...
Balık tezgahlarında balık az, çeşit çok...
Togg’da robotlar provalara başladı
Togg’da robotlar provalara başladı
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Gaziantep’te 3. Ulusal Botanik Bahçeleri sempozyumu başladı

Türkiye’de botanik bahçeleri çatısı altında birlik kurmak, dünyayla eşgüdümlü hareket ederek botanik bilimine katkı sağlamak ve kent peyzajına dokunmak için düzenlenen 3. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu ‘Yeşil Şehir Gaziantep’in ev sahipliğinde başladı.

GAZİANTEP 23.03.2022, 14:03
Gaziantep’te 3. Ulusal Botanik Bahçeleri sempozyumu başladı

Türkiye’de botanik bahçeleri çatısı altında birlik kurmak, dünyayla eşgüdümlü hareket ederek botanik bilimine katkı sağlamak ve kent peyzajına dokunmak için düzenlenen 3. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu ‘Yeşil Şehir Gaziantep’in ev sahipliğinde başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Türkiye Floraları Araştırmaları Derneği ve Ankara Üniversitesi Herbaryumu (ANK) iş birliğinde 3. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu’nun açılış töreni, GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Sempozyumun yanı sıra Anadolu’da ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Türkiye bilimsel bitki ressamlarının çizdiği Ali Nihat Gökyiğit Vakfı’nca yürütülen Resimli Türkiye Florası Projesi Sergisi, kongre merkezinin fuaye alanında katılımcıların beğenisine sunuldu.

“Su, petrol, altın ve doğalgaz kadar önemli”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, Gaziantep’in vizyon sahibi bir şehir olduğunu belirterek, yerel kalkınma ve geleceği korumak adına önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dünyayı gelecekte ciddi tehlikelerin beklediğini anlatan Başkan Fatma Şahin, “Bulaşıcı hastalıklar yaşadığımız hayatın en büyük sorunu. Yaklaşık 2 buçuk yıl önce bütün hayatımızı değiştiren, gözle görülmeyen bir salgınla karşı karşıya kaldık. Dünya Ekonomik Forumu’ndan çıkan rapora göre, salgın hastalıklar ileriki süreçlerde çok ciddi bir duruma erişebilir. Bunun yanı sıra raporda çıkan diğer çıktılara baktığımızda suyu iyi yönetememiz halinde, ileride su savaşlarının çıkacağı ifade ediliyor. Bu nedenle su; altın, doğalgaz ve petrol kadar önemli. Küresel ısınma dünyanın en büyük sorunu. Antarktika’ya gitmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum, burada atılan atıkların buzulları nasıl erittiğini bir buçuk derece kadar dünyanın ısınması halinde de torunlarımıza bırakacak bir dünyanın kalmayacağını görüyoruz” dedi.

“Düzenli bir ekosistem için ‘yeşil şehir’ diyoruz”

Dünyanın döngüsel bir sisteme sahip olduğunu anlatan Şahin, “Bu döngüsel sisteme yetkililer, ekosistem olarak adlandırıyor. Bu ekosistemin işleyişini düzenli olarak ilerletmek adına nasıl bir yol haritası izleneceğini görmek ve bu konu hakkında çalışmalar yapmak çok önemli. Dünya yok oluyor. Buna ‘dur’ dememiz lazım. Her badirenin sonunda dersler çıkarmalıyız. O yüzden biz ‘akıllı şehir’, ‘yeşil şehir’ diyoruz. Medeniyet kodlarımıza bakarak modern dünyanın terminolojisini yeniden yorumluyor, dünyaya başka bir şey söylüyoruz. Bir botanik bahçesi sempozyumunun çok daha ilerisindedir bugün amaçladığımız şey. Dünyayı cennet yapmak istiyoruz, savaş ve gözyaşı istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Gaziantep’te kişi başına düşen yeşil alanlar her geçen gün artıyor

Şahin konuşmasının devamında kurum içerisinde dünyanın hassasiyet duyduğu başlıklar yeşil ve çevre başlıkları üzerinde daha kapsamlı çalışmalar yapmak adına yeni platformlar oluşturduklarının yeni projeler hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Büyükşehirin kurumsal kapasitesini her geçen gün bir adım daha ileriye taşıdıklarını söyleyen Şahin, “Yeşil Gaziantep için yeşil Türkiye için buradayız. Dünyada yapılan çalışmalardan ne kadar çok haberdar olursak teorik bilgiler ancak o kadar pratiğe dönüşebilir. Bizim açımızdan bunlar çok kıymetli. Dünyadaki gelişimi ve değişimi günü gününe takip ederek yerele uygulamalıyız. Şikayet etmeden çare bulma arayışıyla sürekli iyileştirmelerle ilerliyoruz. Şehrimizdeki yeşil alan miktarını büyük oranda artırdık. Kişi başına düşen yeşil alanı çoğaltmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, botanik konusu hakkında çok yetkin katılımcıları Gaziantep Üniversitesi’nde ağırlamanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, “İyi ki Gaziantep böylesine güzel bir sempozyuma ev sahipliği yapıyor. İyi ki GAÜN’ü seçtiniz. Dünya dönüşüm safhasında. Dünyanın bu hızlı dönüşümünde Türkiye öne çıkıyor, Gaziantep öne çıkıyor. Hava, su, toprak ve ateşi korursak ülkemiz ve Gaziantep olarak ilerleme kaydetmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GBB Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Bitkisel Uygulamalar Şube Müdürü Banu Gökçek, 3. Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyum Düzenleme Kurulu adına teknik bilgilendirme yaptı, bu sempozyumun ilkinin 17 yıl önce Ege Üniversitesi tarafından 26-27 Mayıs 2005 tarihlerinde, ikincisinin ise Düzce Üniversitesi tarafından 18-22 Nisan 2019 tarihlerinde düzenlendiğini hatırlattı. 2021 yılında yapılması planlanan 3. sempozyumun pandemi nedeniyle yapılamadığını ve bu nedenle 2022’ye sarktığını belirten Gökçek, programın içeriği ve akışı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Açılış töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden 40 üniversite, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 10 merkez başta olmak üzere özel bahçeler ve derneklerden gelen 267 katılımcı yer aldı.

23-25 Mart 2022 tarihlerini kapsayacak sempozyumda; Türkiye botanik bahçeleri ve herbaryumların yeri, önemi ve geleceği, veri tabanları ve dijitalleşme, küresel bitki koruma stratejisi ışığında biyoçeşitlilik ve koruma çalışmaları, canlı bitki koleksiyonları önemi ve sürdürülebilirliği, kent peyzajındaki botanik bahçelerinin yeri, doğa eğitimleri bilgi ve takdimi çalışmaları ve bilimsel bitki ressamlığı olmak üzere toplamda 9 konu başlığı ele alınacak.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19