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Gaziantep’te 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
3 BİN 290 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
GAZİANTEP 09.11.2020, 11:38
Gaziantep’te 3 bin 290 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepenek ve Sanayi mahallelerinde bir işyeri ve bir araçta yapılan aramada, 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 14 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Konuyla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemi devam ediyor.