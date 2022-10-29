Gaziantep’te 29 Ekim Coşkuyla kutlandı

Gaziantep’te Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Gaziantep’te Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılı düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma törene katılanları selamlaması ile devam etti. Günün anısına konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun olarak ifade ettiği Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 99. Yıldönümünü idrak ediyoruz. Cumhuriyetimizin Gazisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarıyla birlikte bir hilal uğruna canından malından evladından vazgeçen şehitlerimizin ve gazilerimizin rahmetle şükranla ve minnetle anıyorum. Bugün anlımız açık başımız dik hak davamızı savunuyorsak, bugün mazlum milletlerin sesi olan bir devletimiz varsa cumhuriyetimizi kuran milli ruh, milli şuur, milli duruş sayesindedir” dedi. Şiirlerin okunduğu ve halk oyunlarının da sergilendiği program geçit töreni ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bando takımının yürüyüşü ile sona erdi.

Gaziantep İstasyon Meydanı’nda düzenlenen kutlamalara Vali Gül, Başkan Fatma Şahin, Tuğgeneral Osma’nın yanı sıra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, devlet erkanı, daire müdürleri, siyasi parti, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.