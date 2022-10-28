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Gaziantep’te 29 Ekim coşkusu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Gaziantep’te çelenk sunma töreniyle başladı.
GAZİANTEP 28.10.2022, 14:38
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Gaziantep’te çelenk sunma töreniyle başladı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanında çelenk sunmayla başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla sona erdi. Törene Gaziantep valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri, Tugay Komutanı Tuğg. Hacı Halil Osma, GBB Başk. V. Mehmet Berk, protokol üyeleri ile askeri, adli ve idari erkan temsilcileri katıldı.