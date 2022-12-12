Gaziantep’te 25 Aralık Kurtuluş Kupası düzenlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü dolayısıyla 9 farklı branşta “Kurtuluş Kupası Turnuvası” düzenlenecek

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Gaziantep’in kurtuluşu, bu yıl çeşitli spor branşlarında gerçekleştirilecek turnuvalarla spor severleri buluşturacak. Tenis, futbol, su topu, oryantiring, floor curling, atletizm, basketbol, hokey ve tekvando olmak üzere toplamda 9 spor dalında yeteneklerini sergileyecek sporcular, 2 hafta boyunca adeta Gazi şehri spora doyuracak. 13 Aralık’ta Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde tenis turnuvasıyla etkinliklerin startı verilecek. Tenis turnuvasını, 17-18 Aralık’ta Hasan Doğan Futbol Sahası’nda futbol, 17-18 Aralık’ta Olimpik Yüzme Havuzunda su topu, 19 Aralık’ta GAÜN’de ortantiring, 19-20 Aralık’ta Dumlupınar Spor Salonu’nda floor curling, 24 Aralık’ta Kavaklık Park’ta Atletizm ve Ertuğrul Gazi Spor Salonu’nda Basketbol, 24-25 Aralık’ta GAÜN KYK Spor Salonu’nda Hokey ve 25-26 Aralık’ta Talat Özkarslı Spor Salonu’nda tekvando turnuvaları takip edecek.