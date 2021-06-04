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Gaziantep’te 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep’te, bir iş yerine yapılan operasyonda 22 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

GAZİANTEP 04.06.2021, 13:08
Gaziantep’te 22 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep’te, bir iş yerine yapılan operasyonda 22 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir iş yerine operasyon yaptı. Operasyon kapsamında iş yerinde yapılan aramalarda 22 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.
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