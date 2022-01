Gaziantep’te 2021’de yaklaşık 7 bin sokak hayvanı tedavi edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında da sokakta yaşayan can dostlarının tedavi ve bakımları için yoğun mesai harcayarak 6 bin 728 sokak hayvanının aşılanması, kısırlaştırılmasıyla hastalıklarının tedavisini yaptı, 3 bin 210 hayvanı sahiplendirdi.

“Hayvan Dostu Şehir” için örnek proje ve uygulamalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında da sokakta yaşayan canlar için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, geçen 1 yıllık sürede 6 bin 728 sokak hayvanını toplayarak aşılamalarını yaptı, ihtiyaç duyulan tedavilerini gerçekleştirdi, iç dış parazitlerden arındırıp cip yerleştirerek bakımını üstlendi. Büyükşehir ekipleri ayrıca 2021 yılı içerisinde yapılan çalışmaları ardından 3 bin 210 hayvanı sahiplendirdi, tedavi ve bakım süreci biten diğer hayvanları alınan noktalara geri bıraktı.

Sokak hayvanları için mama desteği sürüyor

Büyükşehir Belediyesi her ay sokaktaki canlar için şehrin muhtelif noktalarında oluşturulan 200 besleme noktasına ve barınakta 7 ton mamayı can dostlarının beslenmesi için bırakırken, sivil toplum örgütlerine ayda 4 buçuk ton mama desteğini aralıksız sürdürüyor.

“Can dostlarımızın aşılarını ve bakımlarını senelik yeniliyoruz”

Konu hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, yılda yaklaşık 7 bin hayvanın bakım ve tedavilerini yapıldığını hatırlatarak, “3 bin 210 can dostumuza bu yıl yeni yuva bulduk. Geri kalan can dostumuzu ise aşılayıp, gerekli tedavilerini yapıp, kısırlaştırıp cip takarak aldığımız noktalara bıraktık. Şehirde ve ormanlık alanlarımızda toplamda 200 noktada besleme noktalarımız bulunmakta. Senelik can dostlarımızın aşılarını ve bakımlarını yeniliyoruz” diye konuştu.