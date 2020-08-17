Gaziantep’te 2 bin 546 kişiye sosyal mesafe cezası

Gaziantep’te korona virüs tedbirlerine yönelik denetimleri devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 2 bin 546 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İl genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında, 2 bin 546 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı” denildi.

Vaka sayısının arttığı kentte 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma ve pazarlara girişte saat kısıtlaması da getirilmişti.