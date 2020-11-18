banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu

Gaziantep’te 190 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekiplerince durdurulan bir araçta 190 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

GAZİANTEP 18.11.2020, 15:11
2
Gaziantep’te 190 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekiplerince durdurulan bir araçta 190 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek, kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında organize sanayi bölgesinde şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan arama sonucunda araç içerisinde 190 bin adet bandrolsüz makaron bulundu.

Araçta bulunan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
banner378