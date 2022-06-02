banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi

Gaziantep’te 186 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep’te bir araca yönelik operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 186 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

GAZİANTEP 02.06.2022, 14:14
Gaziantep’te 186 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gaziantep’te bir araca yönelik operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 186 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araca yönelik gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonrası araçta yapılan aramalarda 186 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
28°
açık