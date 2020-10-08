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Gaziantep’te 182 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü yakalandı
182 KİLO GÜMRÜK KAÇAĞI NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ
GAZİANTEP 08.10.2020, 11:33
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Gaziantep’te bir iş yerinde kaçak nargile tütünü satıldığı bilgisini edinen KOM şube ekipleri iş yerine yaptıkları baskında 182 kilo kaçak nargile tütünü yakaladı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler vergi kaybını engellemek ve haksız rekabetin önüne geçebilmek için 7 Ekim tarihinde Şahinbey İlçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesinde bir işyerine düzenlediği baskında 182 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıs hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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