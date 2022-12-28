“Gaziantep’te 13 bin gencin yaşamına dokunuldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde imzalanan 3’lü protokolle 2014 yılında başlatılan “Her Zaman Birlikte" projesiyle bugüne kadar dezavantajlı bölgelerdeki 13 bin öğrencinin yaşamına dokunuldu.

Protokol aracılığıyla göçle birlikte oluşan sosyo-ekonomik durum, etnik köken ve demografik yapılardan dolayı suç örgütleri tarafından istismar edilen gençlerin polis-gençlik kaynaşmasına katkıda bulunmak hedefleniyor. Merkez ilçelerde bulunan ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere 8 yıldır ortak yürütülen proje oluşumunda tarih bilincini artırarak milli birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek, farklı kültürlerin kaynaştırılmasını ve toplumdaki ön yargıların kırılmasını sağlamak için devlet büyüklerini ziyaret, sinema, müze gezisi ve sportif aktiviteler düzenleniyor.

“Her Zaman Birlikte" projesi oluşumunda Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Fatma Şahin, yaptığı konuşmada gençleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi: “Bu gibi projelerin sürdürülebilir olması gerekiyor. Tabi bu süreçte bizlerin inancının gücüyle orantılı. Çok güzel bir proje ve çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Genç dostu bir şehir için çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte geleceğimize hazırlanıyoruz. O yüzden Her Zaman Birlikte projesi ile ailelerimizin bilincini yükseltmesini amaçlarken toplumsal anlamda da farkındalığı artırmak istiyoruz. Çocuklarımızı her türlü tehlikeden korumak ve onları geleceğe hazırlamak gibi önemli bir görevimiz bulunuyor. Bu görevi de yerine getirebilmek için kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği çok mühim.”

Gençlerin eğitim sürecinde edindiği teorik ve pratik bilgi birikiminin gelecekte kendilerini çok önemli mevkilere getireceğini ifade eden Başkan Şahin, “Meslek lisesi çıkışlı olanlar da işin özüne inebiliyor. Pratik alanda büyük bir başarı elde edebilme şansına sahip. Temeli sağlam oluşuyor. Meslek liseleri bu yüzden şehrin geleceği, sağlığı için çok önemli” dedi.

Amaç polis-gençlik kaynaşmasına katkıda bulunmak

Konuşma sonrasında Başkan Fatma Şahin salonda bulunan gençlerin merak ettiği soruları yanıtlayarak günün anısına fotoğraf çektirdi. Programa, Başkan Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Komiser Tuncay Korkmaz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ da katıldı.