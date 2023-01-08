Gaziantep’te 13 bin 603 vatandaş suç ve suçlulara karşı bilgilendirildi

Gaziantep’te, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından 13 bin 603 vatandaşa ulaşılarak hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, aile içi şiddet, uyuşturucu madde bağımlılığı, güvenli internet ve trafik konularında bilgilendirme yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 31.12.2022-06.01.2023 tarihleri arasında Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde 13 bin 603 vatandaşı suç ve suçlulara karşı bilgilendirdi. Yapılan toplam bin 956 bilgilendirme faaliyetiyle vatandaşlardan hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, aile içi şiddet (KADES), uyuşturucu madde bağımlılığı (En İyi Narkotik Polisi; Anne-UYUMA), güvenli internet ve bilişim (SİBERAY) ile trafik suçlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Ekipler, vatandaşlara konu ile ilgili 3 bin 992 adet de bilgilendirme broşürü dağıttı.