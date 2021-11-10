Gaziantep’te 10 Kasım etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83’üncü yıldönümünde Gaziantep ve ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Gaziantep’in yanı sıra Yavuzeli, Araban, Nizip, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı ilçelerinde düzenlenen törenle Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıldönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Gaziantep kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nında sabah başlayan etkinlikler, tüm yurtta olduğu gibi saat 09.05’te çalan siren ve iki dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Bayrakların yarıya indirildiği anma programı Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, şiirler okundu.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan sunu gerçekleştirildi. Hatice Lütfü Akcan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından koreografi eşliğinde, zeybek gösterisi yapılarak, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi okundu.

Programın ardından kentteki Atatürk Anı Evini ziyaret ile devam etti.

Minik Deniz, Atatürk posterini sevdi

Bir anaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte ise minik bir öğrenci ise sahnedeki dev Atatürk posterine sevgi gösterisinde bulundu. Bir süre posteri inceleyen anaokulu öğrencisi Deniz Karayakuoğlu’nun posteri sevmesi programa katılan velileri duygulandırdı.

Yavuzeli’nde de anıldı

Yavuzeli ilçesinde ise saat 09.05’de çalışan siren ve iki dakikalık saygı duruşu ile başlayan program, Yavuzeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program ile devam etti.

Günün önemine hitaben yapılan konuşma, sunum ve okunan şiirlerin ardından orotoryum ve çeşitli gösteriler sergilendi.