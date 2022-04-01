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Gaziantep’te 1 milyon TL değerinde taklit ürün ele geçirildi
Gaziantep’te polisin arama yaptığı bir iş yerinde piyasa değer 1 milyon 50 bin TL olan taklit ürün ele geçirildi.
GAZİANTEP 01.04.2022, 11:28
Gaziantep’te polisin arama yaptığı bir iş yerinde piyasa değer 1 milyon 50 bin TL olan taklit ürün ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bulunan bir işyerinde yaptığı arama piyasa değeri 1 milyon 50 bin TL olan taklit ürün ele geçirildi.
Ekipler 4 bin 950 adet taklit ürüne el koyan ekipler, iş yeri sahibi hakkında işlem yaptı.