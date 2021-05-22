Gazianteplilerin vücut analizleri yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Obezite Günü dolayısıyla belediyenin ana hizmet binasında kurulan stantta vatandaşların ve personellerin vücut analizleri yapıldı. Risk grubunda yer alan kişiler obezite birimine yönlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, Avrupa Obezite Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla belediyenin ana hizmet binasında yer alan vatandaş girişinde stant kurdu, personellerin ve vatandaşların vücut analizleri yapıldı, riskli görünen kişiler obezite birimine yönlendirildi. Etkinlikte yer alan Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, Türkiye’nin obezite hastalığında dünyada 4’üncü sırada bulunduğunu belirterek Avrupa’da da Türkiye’nin birinci sırada olduğuna dikkati çekti. Tolay, “Ülkemizde yetişkinlerden her 3 kişiden biri ne yazık ki obez. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğru Beslenme ve Obezite Birimimizce amacımız, obezitesi olan bireylerin birimimize kolayca ulaşmalarını sağlayarak tedavi sürecini başlatmak” diye konuştu.

Obezite insan ömrünü kısaltması ve ortaya çıkardığı yan etkilerle yaşam kalitesini bozması nedeniyle bir hastalık olarak kabul ediliyor. Obezite hakkında toplumdaki farkındalığın arttırılması, günlük yeme alışkanlıklarının sağlıklı yöne kaydırılması, fiziksel aktivite düzeyinin yükseltilmesi ve diğer sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması gerek önlemde gerekse de tedavide önem taşıyor. Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “Sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi” olarak tanımlanırken pratik olarak beden kütle indeksi (BKİ) değerinin 25 kg/m2’nin üzerinde olması fazla kiloluluk, 30 kg/m2’nin üzerinde olması ise obezite olarak değerlendiriliyor.