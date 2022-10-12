Gaziantepliler sevdikleri kitap ve yazarlarla buluşuyor

Şahinbey Belediyesi açılışını gerçekleştirdiği kitap fuarında kitapseverleri yazarlarla ve sanatçılarla bir araya geliyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından hafta sonu açılışı gerçekleştirilen ‘Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır” kitap fuarında Erem Şentürk, Şermin, Beyhan Budak, Kemal Sayar ve Sinan Yağmur kitap dostları ile bir araya geldi. Kitap fuarına öğrenciler ve kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor.

’’Fuarımız 16 Ekim’e kadar devam ediyor’’

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kitaplarla vatandaşları dördüncü kez bir araya getirdiklerini belirterek “Okuyucuların, kitapların ve yazarların bir araya geldiği çok önemli ve güzel bir fuar gerçekleştiriyoruz. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ne çocukları ile birlikte gelen aileler, 90 yayın evi arasından istedikleri kitapları çok rahat bulabiliyor ve çocuklarına okuma kültürünü aşılayabiliyorlar. Bu fuardaki asıl amacımız, çocuklarımıza, gençlerimize ve vatandaşlarımıza kitapları sevdirmek. Okuma alışkanlığı kazandırmak. 16 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek olan ve birbirinden değerli yazarlarımızın konferans vereceği fuarımıza, tüm vatandaşlarımızın en az bir defa ziyaret etmesini bekliyorum” dedi.