Gaziantepli sanayici Abdulkadir Konukoğlu’ndan "işimizin başındayız’ �ağrısı

Takvimler 6 Şubat’ı g?sterirken ?lkemiz asrın felaketi olarak g?r?len iki b?y?k depremle sarsıldı. Sanayi kenti Gaziantep’in de aralarında bulunduğu 10 ilimizde ?retimin sekteye uğraması ise ikinci bir deprem korkusunu beraberinde getirdi. Sanayicilerin deprem b?lgesinden g?? etmemesi i?in teşvikler verilmesi gerektiğini s?yleyen SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Bizler iyi g?nde nasıl isek k?t? g?nde de işimizin başındayız. Sanayici, devlet, STK’lar el ele vererek, bu illeri yeniden ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

T?rkiye, 6 Şubat tarihinde yaşadığı depremlerle b?y?k acılar yaşadı. 50 bin can bu enkazın altında yitip gitti. Yerin ?st?nde kalanlar i?in durum pek de farklı değil ne yazık ki evini, ocağını, iş yerini kaybedenler şehirlerini terk etmeye, doğup b?y?d?kleri evlerini arkalarında bırakmaya başladı. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, T?rkiye’de İş D?nyası dergisinden Celal Toprak ve H?sne Pamuk’a verdiği r?portajda bunun ??z?m olmadığını şu s?zlerle anlattı, “Sanayiciler komutanlar gibidir. Kaptanlar gemilerini terk eder mi, etmez. Bizler de kaptan olarak burayı terk edersek buradan giden iş insanları olur. İşimizin başındayız. Eğer buraları bırakır başka illere gidersek bizim gittiğimizi g?renler de bizi takip eder. Beyaz yakalı da gider, mavi yakalı da. O zaman Gaziantep şu andaki hareketliliği bulamaz. Bizler iyi g?nde nasılsak k?t? g?nde de işimizin başındayız. Sanayici, devlet, STK’lar el ele vererek, bu illeri yeniden ayağa kaldıracağız.”

"Asıl tehlike; iş g?c? kaybı"

Depremler 10 şehirde 13 milyon 421 bin 699 kişinin yaşadığı b?lgeyi etkilerken ?retimin sekteye uğraması ise ikinci bir deprem korkusunu beraberinde getirdi. Bu felaketle birlikte sanayi kuruluşlarının yara aldığını dile getiren Konukoğlu, “Sanayide yıkım olmadı ama iş g?c? kaybı nedeniyle dolaylı bir şekilde yara aldı. ?zellikle depremin ?ss? olan Kahramanmaraş başta olmak ?zere deprem b?lgeleri ciddi bir g?? veriyor. İşte sanayi i?in asıl tehlike bu, yani iş g?c? kaybı. Bunun ?n?ne ge?ilmesi i?in de kalıcı konutların bir an ?nce inşa edilerek, insanlara g?venli kentlerin sağlanması ?nemli” diyerek ?alışmaların ?neminin ve ?alışmalara hız verilmesi gerektiğinin altını ?izdi.

“Devletimiz ve milletimizle beraberiz”

SANKO Holding olarak deprem sonrası verdikleri ve verecekleri destekleri anlatan Konukoğlu, “Deprem felaketi sonrası Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Organize Sanayi B?lgesi başkanları AFAD merkezinde adeta g?revli anlayışı ile ?alıştı. Kardeşim, SANKO Holding Y?netim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, aynı zamanda Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı. O nedenle s?rekli AFAD merkezde bulundu. Bu da SANKO’nun ve Konukoğlu ailesinin yardımlarının belirlenmesinde etken oldu. B?lgede ihtiya? olan her konuda gereken her t?rl? yardım yapıldı, yapılıyor. Devletimiz ve milletimiz varsa biz varız. Her zaman devletimiz ve milletimizle beraberiz” dedi.