Gaziantepli öykücüler “Alleben Öykü Günleri”nde anılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür tarafından birincisi düzenlenen “Gaziantep Belkıs Bienali” çerçevesinde gerçekleştirilen “Alleben Öykü Günleri”nde yazıları, şiirleri, öyküleri ve sanat anlayışlarıyla Türk edebiyatında derin izler bırakmış Gaziantepli yazarlar, düzenlenecek panelde öykücü ve eleştirmenler tarafından anılacak.

28 Ekim Cuma günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek panelde Türkiye’nin önde gelen öykücü, akademisyen ve yazarlar, Mitat Enç, Onat Kutlar, Ülkü Tamer ve Sezai Karakoç’un öyküleri üzerine konuşacak.

Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi’nde saat 10.00 ve 14.00’te iki oturum halinde gerçekleştirilecek panel tüm edebiyatseverlere açık olacak.

İsmini Gaziantep’in etrafında kurulduğu ve asırlar boyunca Gaziantep şehrinin can damarı olan Alleben Deresi’nden alan Alleben Öykü Günleri’nde Gaziantep’in dünden bugüne Türk edebiyatındaki yeri üzerinde durulurken, şehir edebiyatının büyük ismi Mitat Enç, 1950 Kuşağı’nın güçlü sesi Onat Kutlar, İkinci Yeni’nin lirik şairi ve öykücüsü Ülkü Tamer ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamlayan Sezai Karakoç öykücülükleri yönüyle konuşulacak.

İkinci oturumun ardından ortaokul 6 ve 7’nci sınıflar ile lise 9 ve 10’ncu sınıflar olmak üzere iki kategoride düzenlenen ‘Alleben Öykü Yarışması’nın ödül töreni gerçekleşecek.

Alleben Öykü Günleri paneline konuşmacı olarak, Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Abdullah Harmancı, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sabri Genç, Ali Ayçil, Ethem Baran, Betül Nurata, Reşit Güngör Kalkan, Hüseyin Ahmet Çelik, Ali Güney, Sema Bayar, Adige Batur, M. Fatih Kutlubay, İbrahim Halil Çelik, Muhammet Erdevir katılacak.