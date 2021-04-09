Gaziantepli iş kadınları bir araya geldi

Gaziantep’in en eski ve ilk kadın derneği olarak bilinen Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği (GAGİKAD), derneğe ait aylık değerlendirme ve yapılacak olan projeler için bir araya geldi.

Doğaya gösterdikleri ilgiden dolayı yeşil kıyafetler giyen GAGİKAD üyeleri, düzenledikleri toplantıyla kadınların iş hayatında ön plana çıkması için projeler yapacaklarını ifade ederek, derneğe ait faaliyetlerden bahsettiler. Toplantı sonrası GAGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Beril Özlem Leylek, bağış ve önemli çalışmalarda bulunan üyelere plaket ve rozet takdiminde bulundu.

Toplantı hatıra fotoğrafının ardından son buldu.