banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Sedat Peker operasyonunda son durum: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?

Gaziantepli iş kadınları bir araya geldi

Gaziantep’in en eski ve ilk kadın derneği olarak bilinen Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği (GAGİKAD), derneğe ait aylık değerlendirme ve yapılacak olan projeler için bir araya geldi.

GAZİANTEP 09.04.2021, 15:34
2
Gaziantepli iş kadınları bir araya geldi

Gaziantep’in en eski ve ilk kadın derneği olarak bilinen Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği (GAGİKAD), derneğe ait aylık değerlendirme ve yapılacak olan projeler için bir araya geldi.

Doğaya gösterdikleri ilgiden dolayı yeşil kıyafetler giyen GAGİKAD üyeleri, düzenledikleri toplantıyla kadınların iş hayatında ön plana çıkması için projeler yapacaklarını ifade ederek, derneğe ait faaliyetlerden bahsettiler. Toplantı sonrası GAGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Beril Özlem Leylek, bağış ve önemli çalışmalarda bulunan üyelere plaket ve rozet takdiminde bulundu.

Toplantı hatıra fotoğrafının ardından son buldu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu