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Gaziantepli halı ihracatçıları Avustralyalı halıcılarla sanal ortamda buluşuyor

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri koordinasyonuyla gerçekleştirilen Halı Sektörü Avustralya Sanal Ticaret Heyeti online olarak düzenlenen açılış töreniyle start aldı. Halı Sektörü Avustralya Sanal Ticaret Heyeti açılış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan katıldı.

GAZİANTEP 16.02.2021, 15:45
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Gaziantepli halı ihracatçıları Avustralyalı halıcılarla sanal ortamda buluşuyor

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri koordinasyonuyla gerçekleştirilen Halı Sektörü Avustralya Sanal Ticaret Heyeti online olarak düzenlenen açılış töreniyle start aldı. Halı Sektörü Avustralya Sanal Ticaret Heyeti açılış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan katıldı.

Dünya halı üretiminin merkezi konumunda bulunan Gaziantep’in makine halı üretiminde ciddi bir yol aldığını, pandemi sürecinde bütün şartları zorlayarak kesintisiz ihracat için var güçleriyle çabaladıklarını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan açılış konuşmasında “Ticarette alınan riskler ve atılan doğru adımlar; sadece dış ticaret rakamlarını artırmakla kalmaz; aynı zamanda ülkelerin gelişmişlik seviyelerini artırmalarını da sağlar. 2020 yılı boyunca dünyanın içerisinde bulunduğu pandemiden kaynaklı yaşanan ekonomik güçlüklere rağmen Bölge ihracatçılarımız; dinamik ve girişimci bir ruh, alternatif ticaret şekli ve pazar çeşitlendirmesi ile sıkıntıları bertaraf edebilmiştir. 2020 yılında, geçen yıla göre yüzde 7,5’lik bir artışla 1,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, Türkiye halı ihracatından yüzde 70’lik bir pay almıştır. 2020 yılı verilerine göre Birliğimizden en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler sırasıyla ABD, Suudi Arabistan, Irak, İngiltere ve Almanya’dır” dedi.

Avusturalya’ya en fazla halı ihracatı yapan üçüncü ülke Türkiye

Avusturalya ile ilgili ihracat bilgilerini de paylaşan Başkan Kaplan yaptığı açılış konuşmasında “Avustralya ise Halı Birliğimizin ihracatında 14. sırada yer almıştır. Avustralya halı sektörünün son beş yıllık ithalat verilerine baktığımızda, ortalama 480 milyon dolar civarında olduğu ve dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. 2019 yılında ise Avustralya’nın 380 milyon dolar halı ithalatı gerçekleştirdiği verilerden anlaşılmakta olup, daha önceki yılları da göz önüne aldığımızda Avustralya pazarında ciddi fırsatlar bizleri beklemektedir. Avustralya’nın 2019 yılı TradeMap verilerine göre, bizim en güçlü olduğumuz kalem olan parça makine halısı (5702) ithalatı 85 milyon dolar olarak göze çarpmaktadır. Türkiye; Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan’dan sonra bu ülkenin ithalatında 3. sırada yer almaktadır” dedi.

TİM kayıtlarına göre 2020 yılında, Türkiye genelinden Avustralya’ya yapılan halı ihracatının yüzde 74’lük kısmını, yaklaşık 22 Milyon dolar rakamla GAHİB’in gerçekleştirdiğini belirten Kaplan “ Geçen yılın rakamlarına göre ihracatımızı yüzde 90 artırmış bulunmaktayız. Birliğimiz Halı Sektörü için niş pazar durumunda olduğunu düşündüğümüz Avustralya’ya sanal ve fiziki heyetler düzenleyerek ticari ilişkilerimizi artırmak, bu vesile ile ülkenin önemli tedarik merkezi haline gelmek asıl gayelerimiz arasındadır. Bu çerçevede; 2019 yılında Avustralya pazarının tasarım trendlerini, müşteri dinamiklerini, ürün çeşitliliğini analiz edebilmek için bir ön heyet gerçekleştirip edindiğimiz bulguları bir rapor haline getirerek üyelerimizle paylaşmıştık. Bu ön heyet sayesinde edindiğimiz bilgiler ışığında da Avustralya’nın bizim için odaklanılması ve üzerinde çalışılması gereken bir pazar olduğu düşüncesine sahip olduk. Nitekim pandemi olmasaydı fiziki olarak gerçekleştirmeyi planladığımız heyetimizi, sanal ortamda gerçekleştirmek durumunda kaldık. Bu vesile ile bu ülke ile ticaretimizin her koşulda, kazan - kazan ilişkisine dayalı olarak, serbest ticaret kuralları çerçevesinde artarak devam edeceğini ümit ediyoruz” dedi.

Sektör temsilcileri Avusturalya pazarından umutlu

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da Avustralya’nın kendileri açısından "yumuşak bir pazar" olduğunu, yapılan çalışmalarla sorunsuz bir pazar olarak gördükleri Avustralya’daki büyümenin devam edeceğini öngördüklerini ifade etti. Konteyner ihtiyacı noktasında sektörde sorun yaşandığını belirten Kaplan, "Gerekirse gemi alalım, gerekirse konteyner alalım. Gücümüz var çok şükür. Devletimizin de ihracatçımızın da buna gücü yeter. Bu sorunun çözümü noktasında elimizden gelen desteği vermeye de hazırız. Yeter ki siparişini aldığımız ürünleri sorunsuz şekilde gönderebilelim" ifadelerini kullandı.

Hedef 5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise halı ihracatçılarının son yıllarda geleneksel pazarların yanı sıra alternatif pazarlardaki çalışmalarıyla kırdıkları rekorlarla kendilerini gururlandırdığını kaydetti. TİM Başkanı İsmail Gülle şöyle devam etti:

"Sektörümüz pandeminin etkilerinin ardından kısa bir sürede toparlanarak pozitif yöne çevirdi. Halıcılık sektörümüz, ihracat artışlarına bakıldığında alternatif pazarlardaki başarısıyla rekorlara imza attı. Avustralya’ya halı ihracatımız yüzde 74’lük artışla 29 milyon dolara ulaştı. Bu trendin daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz. Halı değişen teknolojiye rağmen modern olmuş ve güncel kalmayı başarmış bir ürünümüz. Kültürel olarak bizimle özdeşleşmiş halının dünyaya Türkiye’den hediye olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın lüks mağaza, konut ve otellerini Türk markaları olan halılar süslemektedir. İyi yerde olsak da hedeflerimizi daha da yükseltmeliyiz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde halıcılığın 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağına inanıyorum" dedi.

Bugünkü görüşmeler neticesinde çok sayıda yeni iş anlaşmasının yapılmasını beklediklerini anlatan Gülle, bakanlık düzeyindeki destekler nedeniyle de teşekkürü borç bildiklerini dile getirdi.

Karakoç, Avustralya’da daha etkin tanıtım şart

Türkiye’nin Kanberra Büyükelçisi Korhan Karakoç da halıcılık sektöründe Türkiye’nin dünyanın önemli merkezlerine göre baskın bir üstünlüğünün olduğunu belirterek, Avustralya’nın bu anlamda Türk halıcıları açısından fırsatları barındırdığını dile getirdi.

Türkiye’nin Avusturalya’da önemli rakamlar elde ettiğini aktaran Karakoç, "Burası zengin bir ülke. Burası öyle bir ülke ki hemen her imalat sektöründe ithalatçı konumda. Rakipler belli. Çin’i ayrı tutuyorum ama halıcılık sektöründeki diğer rakiplerimize göre avantajlarımız var. Türkiye’nin Avustralya’daki özellikle makine halısı konusunda daha iyi alanda. Buraya biraz ağırlık vermemiz gerekiyor. Avustralya’da hane halkları çok yüksek gelire sahip ve ev eşyalarını da sık sık değiştirme eğilimleri mevcut” dedi.

Pandemi nedeniyle evde daha fazla vakit geçiren halkın ev eşyası konusunda daha fazla değişikliğe gittiğinin de rakamlara yansıdığını belirten Karakoç, "Buradaki yüksek işçilik maliyetleri nedeniyle Avusturalya’da üretim yapmanın çok mantıklı olmadığını görüyoruz. Ama bizim ihraç ürünlerimizi bir şekilde tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle yüksek gelirli halklarla buluşturmalıyız. Tanıtıma Avustralya’da daha fazla bütçe ve enerji sağlamamız gerekiyor. Çanakkale’den gelen dostluğumuz var. Türk yemeklerine olan büyük bir ilgi var burada. Ama bu yakınlıklar, bununla sınırlı kalıyor. Uygun fiyatlı, kaliteli halılarımızı bu pazarda iyi tanıtmamız halinde talebin çok hızlı artacağını düşünüyoruz. Burada Amerika tüketicisinin tüketim alışkanlıkları var açıkçası. Belki çok kalabalık bir ülke değil ama zengin ve harcama yapan bir ülkeden bahsediyoruz. Burada bir şeyler daha yapabilirsek, özellikle de tanıtım alanında çok daha iyi şeyleri, şu anki hedeflerimizden daha fazlasını gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay

“İhracatta ki artış başarısını alternatif pazarlarla başardık”

Halı Sektörü Avustralya Sanal Ticaret Heyeti açılış törenine online olarak katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ihracatçıların yaşadığı konteyner ihtiyacından bahsederek, "Konteyner sorunu önemli bir sorun. Bu, biliyorsunuz dünya genelinde yaşanan bir sorun. Dolayısıyla konteyner ve navlun fiyatları artmış durumda. Çözüm bulmaya çalışıyoruz." dedi. 2020 yılının zor bir yıl olduğunu, dünya ticaret hacminin yüzde 9’dan fazla gerilediğini, Türk halıcılığının ise dış satışını yüzde 2,3 artırdığını anlatan Turagay, şöyle devam etti, "Toplam ihracatımızın azaldığı bir ortamda özellikle Gaziantep halı ihracatını yüzde 7’den fazla artırdı. Bizim en önemli pazarlarımızdan birisi Suudi Arabistan’dı ama talihsiz bir dönem yaşıyoruz. Halıcılık açısından en önemli 2. ülke pazarımız olan Suudi Arabistan’daki sıkıntıya, gerilemeye rağmen, halı ihracatımızı artırdık. Bu başarıyı alternatif pazarlarla başardık. O yüzden tüm sektör temsilcilerini kutluyorum" dedi.

- Sektöre tufte halı çağrısı

Tufte halı noktasında sektör temsilcilerine seslenen Turagay, "Avustralya zengin bir ülke ve kişi başına harcama miktarı çok yüksek. Bu kapsamda Avustralya 370 milyon dolar halı ithalatı yapıyor. Biz Avustralya’ya 29 milyon dolarlık ihracat yapmışız. Bu para İstanbul’daki iki yalı parası. O yüzden bu rakam, bizim için yeterli değil. Orada rakamı artırmamız için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım. Orada tufte halı tercihi varmış. Dünyanın bazı ülkelerinde de bu alana yönelim söz konusu. Bu tufte halı neyse onu geliştirip dünyaya satalım. Gaziantep’te üretilmiyor mu tufte halı? Arkadaşlarımız bunu araştırıp gereğini yapsın" dedi.

Bakan Yardımcısı Turagay, sektör temsilcilerinin yaşanan sorunlarla ilgili talepleriyle ilgili de şunları söyledi, "Haklısınız konteyner sorunu önemli bir sorun. Bu, biliyorsunuz dünya konjektöründe yaşanan bir sorun. Dolayısıyla konteyner ve navlun fiyatları artmış durumda. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ama bunlar hemen çözülebilecek sorun değil. Bizim yapmaya çalıştığımız sorun şu, yarına uçağa binmemiz lazım ama uçakta yer yok. O uçağa bilet bulmaya çalışıyoruz. Biz yeni uçak yapalım desek bile biraz zaman alıyor. Ama her şeye rağmen bizim ihracatımızın önünde hiç bir şey duramaz. Bu soruna rağmen biz büyümeye devam edeceğiz. Bu noktada biz de çalışıyoruz. Emin olun inşallah çözülecek. Evet haklısınız sektörün en önemli pazarlarından birisi olan Suudi Arabistan’da sıkıntılar yaşıyoruz. Doğru ama emin olun bu kalıcı değil. Çünkü resmi bir sorun yok. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz" ifadelerini kullandı. Turagay, TL’nin değerlenmesiyle ilgili bir konuya da "TL değer kazanıyor. Evet doğru ama makro ekonomide atılması gereken adımlar atıldığı için bunlar yaşanıyor. Mühim olan istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek. Bizim dalgalı ve öngörülemez riskleri ortadan kaldırmak için bunları yapmamız gerekiyor" diye konuştu.
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