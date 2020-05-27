Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105288
ALTIN
370.146
DOLAR
6.7722
STERLİN
8.3222
EURO
7.4534

Gaziantep’in yeni gözdesi villa foresta

GAZİANTEP’İN YENİ GÖZDESİ VİLLA FORESTA

Gaziantep’in yeni gözdesi villa foresta

GAZİANTEP’İN YENİ GÖZDESİ VİLLA FORESTA

27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:51
2 Okunma
Gaziantep’in yeni gözdesi villa foresta

Gaziantep’in tecrübeli inşaat firmaları yeni projelerinin temellerini attı. Kurt İnşaat, Mermerler İnşaat ve Sayar Yapı ile ortak gerçekleştirilen proje; lüksün konforu ile doğanın huzurunu buluşturuyor.

Gaziantep’in Körkün mevkiinde temelleri atılan ve önümüzdeki yıla kadar tamamlanması planlanan Villa foresta, toplam 22 adet müstakil evden oluşuyor. 10 bin metrekare arsa üzerine yapılan, tek katlı, yüksek güvenlikli ve ultra lüks olmasıyla ön plana çıkan projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurt İnşaat yönetim kurulu üyesi Aykut Kurt, " Alışılmışın dışında bir projeye imza atmak istedik. Bağ evi konseptiyle lüksü ve yüksek güvenliği bir araya getirdik. Alıcıların istendiği takdirde yılın 365 günü yaşayabileceği bir yer olmasını istediğimiz ve bunun müşterinin tercihine bıraktığımız için güvenlik ve inşaat kalitesini her zaman ön planda tuttuk. Doğanın içerisinde lüks ve nezih bir ortamda yaşamak isteyenlere özel butik bir proje ortaya çıktı diyebiliriz aslında. Alıcıyı yormayan bir sistem kurduk. Anahtar teslim, her şey hazır bir şekilde teslim ediyoruz" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İslahiye’de Mezarlıklar ilk kez boş kaldı
İslahiye’de Mezarlıklar ilk kez boş kaldı
Lüks araca kırmızı ışıkta ateş eden şahıs tutuklandı
Lüks araca kırmızı ışıkta ateş eden şahıs tutuklandı
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Cezaevi firarisi şahıs kıskıvrak yakalandı
Cezaevi firarisi şahıs kıskıvrak yakalandı
İşsiz gençten örnek davranış
İşsiz gençten örnek davranış
Başkan Tahmazoğlu Müzeler Haftası kutladı
Başkan Tahmazoğlu Müzeler Haftası kutladı
GTB başkanları Ramazan Bayramını kutladı
GTB başkanları Ramazan Bayramını kutladı
Nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına tepki
Nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına tepki
GAÜN Hastanesi’nde hemşirelere karanfil dağıtıldı
GAÜN Hastanesi’nde hemşirelere karanfil dağıtıldı
Çiftçilere sağlanan fideler toprakla buluştu
Çiftçilere sağlanan fideler toprakla buluştu
MÜSİAD’dan iş dünyasına veresiye defteri çağrısı
MÜSİAD’dan iş dünyasına veresiye defteri çağrısı
Atatürk portrelerinden oluşan sanal sergi büyük ilgi gördü
Atatürk portrelerinden oluşan sanal sergi büyük ilgi gördü
Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü
Gaziantep’te bıçaklı kavga: 1 ölü
Esrarengiz hayırsever veresiye borçlarını kapattı
Esrarengiz hayırsever veresiye borçlarını kapattı
Büyükşehir dijital ortamda Ramazan programlarına başladı
Büyükşehir dijital ortamda Ramazan programlarına başladı
Kaymakam Mutlu esnaf denetimlerine katıldı
Kaymakam Mutlu esnaf denetimlerine katıldı
Başkan Şahin yol çalışmalarını inceledi
Başkan Şahin yol çalışmalarını inceledi
GKV’li minik şairlerin şiirleri derece yaptı
GKV’li minik şairlerin şiirleri derece yaptı
Şehitkamil’de hijyen seferberliği
Şehitkamil’de hijyen seferberliği
GSO’dan YEKDEM çağrısı
GSO’dan YEKDEM çağrısı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim