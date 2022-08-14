Gaziantep’in trafiğini rahatlatacak 3 katlı köprülü kavşağın temeli atıldı

Gaziantep trafiğini rahatlatacak olan 300 milyonluk çevreci dev projenin temelleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından atıldı.

300 milyonluk dev projenin tamamı Şahinbey Belediyesi tarafından karşılanırken hava kirliliğinin önüne geçecek olan çevreci üç katlı köprülü kavşak şehrin doğu-batı ve kuzey güney aksını birleştirip trafiği de önemli ölçüde rahatlatacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Üç Katlı Köprülü Kavşağın temel atma törenine katıldıktan sonra yine İlçe Belediyesi tarafından restore edilerek şehre kazandırılan Şıh Meydanı Kalbi Antep’te esnafla sohbet edip vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

“Çok önemli bir proje”

Gaziantep’e Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan devasa üç katlı köprülü kavşağın temel atma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Üç Katlı Köprülü kavşak çalışması Gaziantep için çok önemli bir proje. Doğu ile Batıyı, Kuzey ile Güney’i birbirine bağlayan alt geçitlerin ve viyadüklerin olduğu, hava kirliliğini azaltacak ve trafiği rahatlatacak ve vatandaşlarımız konforlu bir alan sunacak çok önemli bir proje. Yaklaşık 300. Milyon lira değeri olan devasa bir proje. İnşallah 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 100. Yılan girerken projemiz tamamlanmış olacak. Bu anlamda Şahinbey Belediyemizim yapmış olduğu proje nedeniyle tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

“Ecdadımızın emanetlerine sahip çıkmalıyız”

Vatandaşlara aşure ikramında bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapılan restorasyon çalışmalarının kendisini mutlu ettiğini belirterek, “Bende Fahri bir Gaziantepliyim yapılan hizmetleri gördüğümde çok mutlu oldum. Şıh Meydanı Kalbi Antep eski Gaziantep kültürünü yansıtan ve gün yüzüne çıkaran bir proje olmuş. Vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde buluştuğu bir alan haline gelmiş. Atalarımız ecdadımız büyük emekler vererek bu topraklar için kanlarını dökerek aldılar. Gaziler verdik şehrimizin adı Gaziantep oldu. Şehitlerimizi de her zaman rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Tüm verilen o mücadeleler ve ödenen bedellerden sonra bizlerinde bu emanetlere sahip çıkması gerekiyor. Şıh Meydanı Kalbi Antep’te eski Gaziantep’in hanlarına, hamamlarına ve camilerine sahip geleceğimiz olan çocuklarımıza emanet edeceğimiz çok güzel bir tarih. Böyle çalışmalar bizleri mutlu ediyor. 44 ilde buna benzer meydanlarını çalışmasını Bakanlık olarak çalışmasını belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. Bu tür meydanların sayısı arttıracağız. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na böyle bir projeyi hayata geçirdiği için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hızla gelişen ve büyüyen bir ilçeyiz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise yaptığı konuşmada, “Şahinbey hızla büyüyen bir şehir 682 bin olan nüfusumuz şuanda yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiyiz. Türkiye’de en fazla çocuk Şahinbey’de doğuyor. Öğrenci sayımız 290 bindir. Bu kadar hızlı büyüme konut ihtiyacı ve okullar yeni yollar ihtiyacını meydana getiriyor. Kentsel dönüşüme hızla devam ediyoruz. 10 bin 250 evin yıkımını gerçekleştirdik. Bu bölgemizde çarpık yapılaşma fazlaydı ve bu alana yaptığımız Yeşilvadi Millet Bahçesi ve Yeşilvadi Bulvarı ile bu çarpık yapılaşmanın önüne geçtik. Burası Şahinbey’in merkez noktasıdır. Kuzey-Güney, Doğu-Batı noktasını birbirine bağlıyor. Yeşilvadi Millet Bahçesi, Şehir Hastanesi, Binicilik Tesisi bu alanda. Ayrıca yeni Kaymakamlık ve Belediye binasının yapımı için 30 bin metre kare alan ayırdık o alanda buraya yakın. Eskiden bu tür kavşakların yapım çalışmaları başladığında projenin tamamlanması iki yıl sürerdi. Ancak Şahinbey Belediyesi olarak bu projeyi 29 Ekim 2022 tarihinde yani Cumhuriyetimizin 100. Yılına girerken açacağız. 2023 yılında da Akkent Mahallemize yaptığımız Millet Kütüphanemizin ve Tünel çalışmamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Bu anlamda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hem zamandan hem de yakıttan kar edeceğiz”

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan üç katlı köprülü kavşağın tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden vatandaşlar, “Güzel bir hizmet ve güzel bir çalışma var. Bu proje tamamlandığında şehrin görüntüsünü de değiştirecek. Bu alanda sürekli trafikte tıkanma ve kazalar yaşanıyordu. Ancak Üç Katlı Köprülü Kavşak tamamlandığında bu sorunda ortadan kalkmış olacak. Özelikle mesafenin kısalmasını sağlarken yakıtta da tasarruf etmemizi sağlayacak yapılan projenin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştular