Gaziantep’in tarihi sokakları canlanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından kentin tarihi ve köklü mimarilerine sahip Bey Mahallesi’ni canlandırmak amacıyla başlatılan “Bey Mahallesi Sanat Sokağı” projesi kapsamında atıl yapılar restore edilecek, bölgenin yerli ve yabancı turist için cazibesi artırılacak.

GBB Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) tarafından yürütülen ve takibi yapılan “Bey Mahallesi Sanat Sokağı” projesi için GBB Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, tarihi mekanları bir bir gezen Şahin, birçok farklı kültürü içerisinde barındıran yapıların restorasyonu için hem teknik ekibiyle hem de esnafla fikir alışverişinde bulundu. İncelemede Başkan Şahin’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel bulundu.

“Bu tarihi sokakları dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz”

Proje hakkında açıklama yapan GBB Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in tarihi sokaklarının dünyaya tanıtılması için çalıştıklarını söyleyerek, “Kimlikli şehirler, tarihi şehirler, marka şehirler, değer katan şehirler diye adlandırılan şehirler var. Bahsi geçen şehirleri bu tanımlara uygun yapan özel mahalleler var. İşte Bey Mahallesi de bunlardan bir tanesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün nüfus kaydının bulunduğu bölge. Gaziantep’i ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez duraklarından biri olan Oyuncak Müzesi keza burada. Müzeler şehri Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi’nde incelemelerimizi yaptığımız esnada bu bahsi geçen oyuncak müzesi başta olmak üzere birçok tarihi mekanı gezebiliyor. Az önceki sohbetimde ziyaretçilerin yüksek memnuniyetle buradan ayrıldığına bizzat tanık oldum. Teknik ekibimizle bugün buradayız. Bölgenin turizm açısından cazibesini daha da artırmak ve bu tarihi mahalleyi dünyaya duyurmak amacındayız. Bey Mahallesi’ni bugün turistlerin vazgeçilmez duraklarından biri olan Alaçatı’ya dönüştürecek küçük küçük dokunuşlar yapacağız. Bey Mahallesi’nin yapısında kullanılan taşlar, kışın sıcak, yazınsa soğuk tutuyor. Yapıların çatısından merdivenine acayip bir kimlik var. Her düzeneğin kendi içerisinde bir anlamı mevcut. Bu yapıların birçoğunun altında mağaralar var. Eskiden bu alanlar kiler olarak kullanılıyordu. Turşudan Antep peynirine birçok ürün bu mağaralarda korunuyordu. Yani bu mağaralar bir anlamda eski dönemlerde soğuk hava deposu olarak kullanılıyordu. Bunun yanı sıra yine bu yapıların altından livas ve kasteller geçiyor. Gördüğünüz üzere şehrin altı da üstü de kültür. Bize düşen şey de bunu gelenekten geleceğe, yerelden evrensele taşımak” diye konuştu.