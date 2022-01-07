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Gaziantep’in tarihi camileri hatlarla donatıldı

Dünyada ilk kez akkase ebru tekniği ile oluşturulan cami yazı takımları Gaziantep’in restore edilmiş, ancak el yapımı sanatlı yazıları olmaya tarihi camilerine asıldı. 5 şehirde hat dersleri veren meşhur Hattat Mahmut Şahin ve öğrencileri tarafından ebru teknesinde akkase tekniğini kullanılarak hazırlanan yazı takımları büyük bir titizlikle camilere yerleştirildi. Osmanlı döneminde belirlenen yazı takımı usulüne göre, ismi Celal (Allah lafzı), ismi Nebi (Peygamber Efendimizin ismi), Cihar Yar-i Güzin (Hulafai Raşidin efendilerimizin isimleri), Gaziantep’teki 15 tarihi caminin içerisini sanatlandırdı.

GAZİANTEP 07.01.2022, 09:34
Gaziantep’in tarihi camileri hatlarla donatıldı

Dünyada ilk kez akkase ebru tekniği ile oluşturulan cami yazı takımları Gaziantep’in restore edilmiş, ancak el yapımı sanatlı yazıları olmaya tarihi camilerine asıldı. 5 şehirde hat dersleri veren meşhur Hattat Mahmut Şahin ve öğrencileri tarafından ebru teknesinde akkase tekniğini kullanılarak hazırlanan yazı takımları büyük bir titizlikle camilere yerleştirildi. Osmanlı döneminde belirlenen yazı takımı usulüne göre, ismi Celal (Allah lafzı), ismi Nebi (Peygamber Efendimizin ismi), Cihar Yar-i Güzin (Hulafai Raşidin efendilerimizin isimleri), Gaziantep’teki 15 tarihi caminin içerisini sanatlandırdı.

Kocaeli ve Bursa’daki icazetli hattatlar ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gelenekli Sanatlar öğretmen ve icazete hak kazanan kursiyerlerinden oluşan 16 kişilik ekip, dünyanın en zor tekniği olarak bilinen, ebru teknesinde akkase yöntemi ile hat yazıları oluşturdu. İsmi Celal, Nebi ve Ciharı Yar-i Güzin efendilerimizin isimlerinden oluşan takımlar, hatları bulunmayan tarihi camilere asılıyor. Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda hazırlanan cami yazı takımları Gaziantep’teki tarihi Nuri Mehmet Paşa, Karagöz, Karatarla, Ağa, Şeyh Fethullah, İhsan Bey, Hacı Veli, Şirvani, Tahtani, Alaüddevle, Hacı Hasır, Kozanlı, Akyol Mustafa Sıddıkoğlu ve Hayri Zengin camileri ile 2 katlı Abdülhamit Han Cami’nin alt ve üst katlarına monte edildi. Bazı camilerde de is mürekkebi ile yazılmış hat takımları hazırlandı.

Tarihi camileri hat yazılarına kavuşturan Mahmut Şahin başkanlığındaki hattatlardan oluşan ekipte ise "Havva Altınbaş, Meral Oruç, Yasemin Çoşkun, Nesrin Tokgöz, Meryem Özkaya, Ahmet Eroğlu, Ayşe Arslan, Betül Yiğit İnce, Figen Soysal, Hatice Özdemir, İnci Şar, Kübra Saral Aktaş, Merve Aytan, Merve Kara Kızılkaya, Reyhan Kurt ile Selma Erenoğlu, Ali Özden, Cavit Yumuşak, Demirali Kurtulmuş" yer aldı.

15 camiye İsmi Celal (Allah lafzı) İsmi Nebi, Cihar Yar-i Güzin takımlarının asılması cami cemaati tarafından memnuniyet ile karşılandı. Vatandaşlar, başta Hattat Mahmut Şahin başta olmak üzere emeği geçen bütün sanatçılara teşekkür etti. Hiçbir ücret almadan eserleri gönderen hattatlar, talep olması halinde Anadolu’daki diğer tarihi camiler içinde Fisebillillah (Allah rızası için) eser üretebileceklerini söyledi. Gaziantep’deki cami cemaati ve esnafta, yazıların asılması ile tarihi ibadethanelerin daha hoş göründüğünü ifade ederek, "Biz Bursa ve Kocaeli de böyle ücretsiz hizmet veren bir hattat, ebruzen ekibi olduğunu bilmiyorduk. Günümüzde hat ve ebru sanatı masraflı olduğu için böyle bir yazı takımını nereden tedarik edeceğimizi de hiç düşünmemiştik. Ancak Bursa’dan yazılar gelip de camiye gönüllü arkadaşlar takınca çok mutlu olduk. Allahü Teala bu çalışmalara emek verenlerden razı olsun" dediler. Eserlerin çerçeveleme işinin de mahalli idare tarafından üstlenildiği öğrenildi.

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