Gaziantep’in savunma sanayi kabiliyeti SAHA Expo 2021 Fuarı’nda

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından savunma sanayinin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, GSO ve Gaziantepli 12 firma, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda stant açacak.

İstanbul Fuar Merkezi’nde 10-13 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek fuar; savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayisine yönelik üretim yapan ana platform üreticilerini, tedarikçileri, sektörlerde tedarikçi olarak yer almak isteyen firmaları ve sektör profesyonellerini buluşturacak. Gaziantep Sanayi Odası da 5L-03 nolu stantta firmalarla görüşmeler gerçekleştirecek. Stantta, Gaziantep sanayisinin üretim potansiyeli, savunma sanayisine yönelik yürütülen çalışmalar ve Gaziantep’in ticari yapısı hakkında ziyaretçiler bilgilendirilecek.

Türkiye’nin savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayi alanlarında yürüttüğü çalışmaların ve özellikle savunma sanayisinde elde edilen başarıların dünyaya tanıtılması noktasında bu tür fuarların Türkiye’ye önemli kazanımlar sağladığını ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, fuarda Gaziantep firmalarına yeni alanlar açmak, çalışmalarını geliştirmek, yeni iş birlikleri sağlamak için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

“Firmaları cesaretlendirecek”

Güçlü sanayi altyapısı, üretim çeşitliliği, istihdam gücü, ihracat potansiyeli ile Gaziantep’in savunma sanayine hazır olduğunu ve savunma sanayi ile Gaziantep sanayisini daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Ünverdi, “Fuarın katılımcı tüm firmalarımızı daha da cesaretlendireceğine, dünyada adından söz ettirmeye başlayan Türk savunma sanayisine ayna tutacağına inanıyoruz. Fuarın şehrimiz firmaları için de verimli geçeceğini düşünüyoruz. Fuara katılan firmalarımızın yeni iş bağlantıları kurabilmeleri ve yeni ortaklıklar başlatabilmeleri mümkün olabilecek” ifadelerini kullandı.