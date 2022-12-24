Gaziantep’in kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü mesajı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gaziantep’in Kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü nedeniyle bir mesajı yayımladı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, “Antep Savunması, esir olmak yerine vatanı uğruna canını hiçe sayan kahramanların destanıdır” dedi.

“Anteplilerin yazdığı kahramanlık destanı, milli mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur” diyen Dr. Yıldırım, mesajını şöyle sürdürdü:

“Bugün hepimize düşen en büyük görev, tüm kahramanlarımızın emanetine sahip çıkarak, sonsuza kadar korumaktır. Yaşadığımız toprakları bizlere miras bırakan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Antep Savunması kahramanlarımızı ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden isimsiz kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, Gaziantep’in Kurtuluşunun 101’inci yılını kutluyorum.”