Gaziantep’in kurtuluşunun 101. yıl dönümü yarışmalarla kutlanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla lise öğrencileri arasında 25 Aralık Gaziantep Savunması temalı yarışmalar düzenliyor.

Gaziantep’in kurtuluşu konulu, 9’uncu, 10’uncu, 11’nci ve 12’nci sınıf öğrencileri arasında gerçekleşecek yarışmalarda katılımcılar 25 Aralık Gaziantep savunması temalı kısa film, canlı performans şiir okuma ve resim kategorilerinde yeteneklerini sergileyecek. Gaziantep merkez ve tüm ilçelerde eğitim gören öğrencilere, gazi şehrin savunmasını ve milli mücadele ruhunu benimsetmek adına düzenlenen yarışmalarda, gençlere tarih bilincinin aktarılması, bu tarihin sanatsal faaliyetlerle anlatılmasına olanak sağlanması, farklı bakış açılarıyla tekrar sunulması amaçlanıyor.

25 Aralık Gaziantep savunması temalı şiir okuma yarışması

Şiir okuma yarışmasına katılacak öğrencilerin şiir performansları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan 3 kişilik jüri tarafından online değerlendirecek. Finale kalan adaylar ise 16 Aralık’ta Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi Konferans Salonu’nda performanslarını canlı olarak tekrar sunacak. Yarışmaya katılıp başarı elde eden öğrencilerin sonuçları 19 Aralık’ta açıklanacak, dereceye giren ilk 3 öğrenciye ise bisiklet hediye edilecek.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler 1-16 Aralık 2022 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

25 Aralık Gaziantep’in tarihi temalı kısa film yarışması

Kısa film yarışmasıyla Gaziantep’in tarihi temasının sinemanın etkileyici gücüyle buluşturulması hedefleniyor. Öğrencilerin Gaziantep konusunda farkındalık kazanmaları, genç yaşlardan itibaren tarihlerini içselleştirerek öğrenmeleri, toplumda da konu ile ilgili bir farkındalık oluşturulması amaçlanan yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler 1-19 Aralık tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi’nde 22 Aralık’ta sonuçlanacak yarışmada başarıyı yakalan 1 öğrenciye bisiklet hediye edilecek.

25 Aralık Gaziantep savunması temalı canlı performans resim yarışması

Resim yarışmasına katılmak isteyen öğrenciler 1-13 Aralık tarihleri arasında başvuru yapabilecek. 19 Aralık’ta Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi Toplantı Salonu’nda düzenlenecek yarışmada canlı performans uygulanacak. Yarışmacılar, saat 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında iki periyot halinde gözetmenler kontrolünde elemelerden geçecek, elemelerde 60 öğrenci resim performansları ile yarışacak.

Resim yarışmasının sonuçları 19 Aralık’ta açıklanacak. Derece alan 3 öğrenciye bisiklet hediye edilecek.

Yarışmalara katılmak isteyen öğrenciler, tüm kategoriler için https://basvuru.gaziantep.bel.tr adresinden başvuruda bulunabilirken, detaylı bilgi için +90 507 303 06 83 irtibat numarasından iletişime geçebilecek.

Yarışmalara katılmak isteyen öğrenciler, https://basvuru.gaziantep.bel.tr/Detail/25-aralik-gaziantep-savunmasi-temali-siir-okuma-yarismasi/1 adresinden başvurup, detaylı bilgi için +90 507 303 06 83 irtibat numarasından iletişime geçebilirler.