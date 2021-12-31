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Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yılında 100 nakil

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Böbrek Nakli Merkezi tarafından 2021 yılında 100 böbrek nakli yapılarak 100 hastaya umut sloganı ile kutlandı.

GAZİANTEP 31.12.2021, 17:27
Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yılında 100 nakil

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Böbrek Nakli Merkezi tarafından 2021 yılında 100 böbrek nakli yapılarak 100 hastaya umut sloganı ile kutlandı.

GAÜN Böbrek Nakli Hastanesinde düzenlenen törende; 2021 yılında gerçekleştirilen 100. Nakil ile 100 yaşamı kurtarmanın sevinci pasta kesilerek kutlandı. GAÜN Organ Nakli Merkezinde 10 yıllık tecrübe ile 600’den fazla organ naklinin gerçekleştirildiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın konuşmasında; 1539 yılında Gaziantep’te böbrek taşı ameliyatı yapıldığına dikkat çekerek, 1539’dan aldıkları ilhamla Böbrek Nakli Hastanesini 5 ayda bütçeye hiçbir yük getirmeden tamamladıklarını vurguladı. Prof. Dr. Özaydın, “Bu tarihsel mirasa sahip çıkmalıyız. Burada böbrek nakil hastanesini dünyanın merkezi yapacağız. İktisat dili kullanarak şunu söylemek istiyorum; Türkiye’nin yeni ekonomi vizyonuyla paralel olarak Böbrek Nakli Hastanemizle sağlık turizmine yön vereceğiz” dedi.

“Nice nakillere nice yaşamlara”

Emeği geçenlere teşekkür eden Prof. Dr. Özaydın, “Gaziantep’in kurtuluşunun 100. Yılında 100 nakil, 100 yaşam Böbrek Nakli Hastanesi hocalarımızın başarısının göstergesidir. Aslında 100’den fazla nakil gerçekleştirildi ama biz Gaziantep’in 100. Yılını baz alarak ‘100 yaşam 100 nakil’ adı altında kutlama yapıyoruz. Böbrek Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sacid Çoban başta olmak üzere Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli’ye, Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Usalan’a, takım arkadaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, nice nakillere nice yaşamlara diyorum” ifadelerini kullandı.

“En fazla organ nakli yapan merkeziz”

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi olarak 2010 yılında başlanan organ naklinin her yıl ivmesini artırarak daha büyük başarılara imza attığını kaydeden GAÜN Böbrek Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sacid Çoban, 10 yıldan fazla tecrübe ve 600 den fazla organ nakli ile bölgede en fazla nakil yapan merkez unvanını taşıdıklarını söyledi.

Bir yılı 100 böbrek nakli yaparak tamamlamış olmanın ve sonuçlarının yüz güldürücü olmasının şükrü ve mutluluğunu yeni açılan Gaziantep Üniversitesi Böbrek Nakli Hastanesinde ekip olarak paylaştıklarını belirten Prof. Dr. Çoban, “Ülkemizde ilk ve tek olan Böbrek Nakli Hastanemizde önümüzdeki süreçte başta bölgemiz olmak üzere tüm Türkiye’deki ve sağlık turizmi kapsamındaki yurt dışından gelen hastaların hayatına dokunarak mutluluklarını paylaşmayı amaçlamaktayız. Önümüzdeki yıl bir yılda 300’üncü nakli kutlama hedefindeyiz. Devlet üniversitelerinde organ naklinin yapılabildiği yerlerdeki başarının en büyük sırrı öncelikle yönetimsel desteğin alınmış olması ve ekibimizde yer alan hocalarımızın özveriyle sahiplenerek çalışmasıdır. Cerrahi ve Nefroloji olmak üzere tüm ekipteki hocalarıma emekleri için çok teşekkür ediyorum. Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yılını biz de 2021 yılında 100 böbrek nakli yaparak 100 hastaya umut sloganı ile kutluyoruz” diye konuştu.

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